В Париже напали на главу делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне Ле-Бурже Сергея Корнева. Об этом сообщила представитель Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

«Вечером 20 июня 2017 в Париже в районе Сан-Дени на Сергея Корнева, руководителя делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне в Ле Бурже было совершено разбойное нападение с целью ограбления», — сообщила Воробьева (цитата по РИА Новости).

По ее словам, преступники напали на автообиль Корнева, когда он возвращался с выставки.

«На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы», — добавила она.

Корнев «получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает», «водитель автомобиля физически не пострадал».

Посольство России во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами по данному инциденту, Полиция начала расследование и уже задержала четверых подозреваемых,.

Делегация Рособоронэкспорта прибыла во Францию, чтобы принять участие в международном авиационно-космическом салоне Paris Air Show, который проходит в столице страны с 19 по 25 июня.