Серебренников призвал зрителей доказать факт проведения спектакля «Сон в летнюю ночь»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников в своем фейсбуке попросил зрителей подтвердить, что постановка спектакля «Сон в летнюю ночь» в рамках проекта «Платформа» состоялась, о чем свидетельствуют 100 афиш.

«Нам всем нужна помощь в этой абсурдной шизофренической ситуации. Мы должны доказывать, что проект “Платформа” действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить. Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей “Платформы” станут доказательствами того, чему я и вся наша команда “Седьмой студии” посвятили три года жизни», — призвал Серебренников.

Спектакль «Сон в летнюю ночь» был сыгран в рамках «Платформы» более 15 раз, «потом мы его играли в Париже в театре Шайо, потом мы его играли на фестивале “Балтийский дом”, он был номинирован на всевозможные театральные премии... А теперь нам следователи СК говорят, что его нет и не было!!!!!».

21 июня суд арестовал на месяц бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (статья 159 УК РФ).

Во время заседания прокурор заявила что спектакль «Сон в летнюю ночь» не состоялся и выделенные на него деньги были похищены. Защита Малобродского в качестве доказательства обратного привела многочисленные рецензии на постановку Но прокурор в ответ на это заявил, что «написать можно всякое».

Премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» состоялась осенью 2012 года на площадке «Винзавода». В афише «Гоголь-центра» на июль указан спектакль «Сон в летнюю ночь». Он будет сыгран с 3 по 8 июля.