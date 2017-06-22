ФАС нашла в закупках плитки для Москвы нарушения на 4 млрд рублей

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружило нарушения более чем на 4 млрд рублей после проверки закупок по программе благоустройства «Моя улица», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию решения.

ФАС проверила закупки по благоустройству Тверской улицы (от Моховой улицы до Пушкинской площади), а также тендеры на укладку гранитной тротуарной плитки и бордюров «Моя улица». Суммарно нарушения обнаружились в семи закупках, две из которых по благоустройству Тверской. Комиссия также решила, что оценка работ проводилась по «субъективным критериям».

«Срок действия контрактов истек. Это означает, что отменить их уже нельзя, признать недействительными по суду тоже нельзя. Остается только возможность для заказчика взыскивать ущерб от некачественно выполненных работ или заставить подрядчика переложить плитку в рамках гарантийного срока. Это можно сделать только по инициативе заказчика и по результатам судебного разбирательства. В этой возможности я сомневаюсь, так как контракты приняты без замечаний к качеству работ», — пояснила газете гендиректор юридической компании «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина.

Проверка ФАС была инициирована после обращения депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, потребовавшего установить виновных в «разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве». Решение ФАС он направил в Генпрокуратуру, чтобы провести дальнейшую проверку, так как считает, что «в этих схемах заложены коррупционные моменты».

Программа «Моя улица» стартовала в Москве в 2015 году. Она рассчитана до 2018 года. Всего с 2015 года было благоустроено уже 100 улиц. В текущем году работы запланированы еще на 80 улицах. В 2016 году власти Москвы потратили на благоустройство города не менее 62,5 миллиардов рублей. При этом больше половины общей суммы (32,9 млрд руб.) выделили для программы «Моя улица».