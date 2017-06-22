Губернатор Кемеровской области после курса реабилитации вернется на работу

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вернется на работу после курса реабилитации, который он проходит в одной из больниц областного центра после операции на позвоночнике и пневмонии.

Об этом объявили на специальной пресс-конференции в администрации области, посвященной состоянию здоровья губернатора, сообщает ТАСС.

«Заявление об отставке не писал. Аман Гумирович Тулеев рвется в бой», — заявил и. о. начальника главного управления по работе со СМИ Кемеровской области Алексей Доронгов.

Когда именно губернатор сможет вернуться к исполнению обязанностей, он затруднился ответить. При этом сообщил, что глава Кузбасса находится в отпуске. По закону, Тулеев может взять отпуск на 45 дней, уже ьпрошло 30.

В свою очередь министр здравоохранения области Валерий Цой сообщил, что Тулеев имеет ряд физических ограничений. Но отметил, «что касается трудоспособности, на исполнение функциональных обязанностей губернатора это никаким образом не влияет». О каких физических ограничениях идет речь, он не уточнил.

73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года и является одним из рекордсменов по продолжительности губернаторского срок.

С 22 мая Тулеев находится в отпуске, 19 июня он был продлен на «неопределенный срок». Губернатор не появлялся на публике с конца апреля, что спровоцировало слухи о предстоящей отставке.