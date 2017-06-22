Депутатам «категорически» запретили брать телефоны на заседание с участием главы ФСБ

На заседание 23 июня с участием директора ФСБ Александра Бортникова категорически нельзя проносить с собой в зал мобильные телефоны и средства звукозаписи. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

В этот день парламентарии в закрытом режиме будут слушать доклад главы ФСБ.

«Уважаемые коллеги, как вы понимаете, это вопросы безопасности, но и вопросы ответственности. Будем ответственны за свои же решения», — сказал Володин.

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Он также заметил, что запрет на использование средств связи и звукозаписи прописан в регламенте Госдумы.

Как сообщал ТАСС, Бортников выступит в Госдуме по теме информационной безопасности. Будет обсуждаться вмешательство «США в дела России, в том числе в деятельность российских СМИ», а также влияние американских СМИ на российские выборы.