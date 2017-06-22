В Санкт-Петербурге возбудили дело из-за пыли на улицах

В Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении ГУДП «Центр», ответственного за уборку улиц города от пыли, сообщает «Фонтанка».

В управление МВД по региону обратились активисты движения «Красивый Петербург». В мае они провели исследование, превышение содержания пыли было зафиксировано по шести из восьми выбранных адресов.

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Штраф для должностных лиц составляет от 20 до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. руб.

«Красивый Петербург» только тестирует подобную процедуру, в будущем специальный шаблон заявления сможет заполнить любой городской житель, отмечает издание.