«Ъ» узнал о переносе ТЭФИ из-за массового голосования против Первого канала

Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли с июня на октябрь 2017 года из-за «аномальных перекосов» при голосовании жюри в первом туре. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники на медиарынке.

Церемония вручения ТЭФИ должна была состояться 27 июня, однако за неделю до этого объявили, что она переносится на 3 октября.

По данным газеты, Первому каналу досталось очень мало номинаций.

«Было жесткое корпоративное голосование, интересы корпораций заслоняли главное — творчество. Ряд членов жюри голосовали не за творчество, а против конкретных телеканалов», — заявил источник «Коммерсанта».

Финалистами во многих номинациях стали контролируемый мэрий Москвы «ТВ Центр», телеканал «Культура» (ВГТРК) и НТВ.

На переносе премии настаивали все крупнейшие телевизионные холдинги, их поддержал председатель учредителей совета премии Михаил Швыдкой, рассказали несколько собеседников на медиарынке.

В пресс-службе Первого канала заявили, что не имеют отношения к переносу, а телекомпанию устроит любой результат голосования. ВГТРК отказалась комментировать ситуацию.

Кроме этого, гендиректор комитета индустриальных телепремий Майя Кобахидзе заметила, что члены жюри «не до конца разобрались с инструкцией» и «в ряде случаев проголосовали некорректно». Поэтому учредители согласились, что результаты голосования «не отражают реальной картины», и договорились провести повторное голосование, чтобы получить «более объективный результат».