В Кирове в день открытия штаба Навального сожгли машину его координатора

В Кирове сожгли автомобиль координатора штаба Алексея Навального Артура Абашева (он также является зампредседателя кировской Общественной наблюдательной комиссии). Это произошло в день открытия штаба, 21 июня.

«Есть свидетель поджога, поэтому я могу утверждать, что это был именно поджог, данные свидетеля и его слова записаны на диктофон. Заявление с требованием найти виновного в поджоге и привлечь его к уголовной ответственности написано», — написал Абашев в своем блоге.

По мнению активиста, поджог связан с открытием штаба. При этом Абашев отметил, что «на работе штаба инцидент никак не скажется».

Открытие предвыборных штабов Навального в регионах сопровождается раличными «акциями». Так, в июне подожгли штаб Навального в Ставрополе. В полиции сочли, что это сделал сам владелец помещения.

В Хабаровске задержали координатора штаба за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

В мае в Иркутске избили бизнесмена, сдававшего помещение штабу Навального помещение. В Казани задержали пятерых волонтеров штаба Навального.

Владелец помещения в Туле, у которого Навальный собирался арендовать место для встречи с соратниками, аннулировал бронь после звонка из администрации.

В Краснодаре на предвыборный штаб Навального напали люди в форме казаков. Во Владивостоке местные власти препятствовали открытию штаба политика, там же полиция пришла с обыском к главе штаба.

Координатора штаба Навального в Волгограде обыскали по делу о картинке «Родины-матери» в зеленке. В Москве собственник решил расторгнуть договор аренды со штабом Навального.