Правоохранительные органы задержали и.о. вице-премьера Удмуртии

Правоохранительные органы утром 22 июня задержали и.о. вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

Причина задержания к этому моменту неизвестна. Официальных комментариев пока нет.

Также суд арестовал имущество семьи экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, которого обвиняют в получении взяток, сообщает ТАСС со сылкой на источник. Соловьев находится под арестом до 4 сентября.

Источник сообщил, что наложен обеспечительный арест на семь квартир в Москве и Ижевске, на два земельных участка в Удмуртии, принадлежащих старшей дочери Соловьева. Кроме этого, арестован автомобиль младшей дочери. При обыске у Соловьева изъяли 2 млн руб.

Касимов курировал работу нескольких министерств, в том числе транспорта и дорожного хозяйства, лесного хозяйства, промышленности и торговли, ЖКХ и госрегулирования тарифов республики и др.

Касимов стал и.о. вице-премьера Удмуртии после задержания экс-главы республики. Соловьева подозревают в получении взятки в на общую сумму 139 млн руб. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).