Глава МОК рассказал о подготовке санкций против России из-за Олимпиады-2014 в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует осенью ввести санкции против России за допинговые нарушения на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом глава МОК Томас Бах рассказал газете New York Times.

По его словам, шаги, которые предпринимает Россия по борьбе с допингом, не помогут избежать санкций за уже случившиеся инциденты.

«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России думают, что если решение проблем отложат на будущее, прошлое будет забыто», — сказал Бах.

Глава МОК отметил, что произошедшее в Сочи не может быть забыто. По его словам, санкции будут введены до октября 2017 года «в крайнем случае», когда начнется квалификационный этап зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы хотим это сделать как можно быстрее», — добавил Томас Бах.

Напомним, в мае 2015 года The New York Times опубликовала интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поручило комиссии во главе с канадским профессором Ричардом Маклареном расследовать эту ситуацию.

Первая часть доклада под руководством Ричарда Макларена о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил была опубликована летом 2016 года. В результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустили российских легкоатлетов и тяжелоатлетов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Вторая часть доклада Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого, была обнародована в декабре. После этого Россию лишили права провести чемпионат мира по бобслею и скелетону.

Вера Юрченко