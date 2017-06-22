Посольство России направило ноту в МИД Франции после нападения на главу делегации Рособронэкспорта

Посольство России в Париже направило в министерство иностранных дел Франции ноту протеста после ограбления главы делегации Рособоронэкспорта Сергея Корнева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии Анну Шлычкову.

«Мы находимся в контакте с правоохранительными органами Франции по данному инциденту»,— сказала она.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве рассказала подробности инцидента.

«В результате нападения преступники похитили сумку водителя автомашины. Водителем была женщина, и она не является гражданкой России», — заявила Захарова.

По ее словам, в сумке находились деньги, документы и прочие личные вещи водителя. Официальный представитель МИД также отметила, что по горячим следам местная полиция задержала четырех подозреваемых.

В момент нападения в машине находился сотрудник российской делегации. Мария Захарова добавила, что он получил «незначительную травму».

Ранее в четверг стало известно, что в Париже напали на главу делегации Рособоронэкспорта Сергея Корнева на авиасалоне «Ле-Бурже».

«На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы», — сказала представитель Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьева.

Корнев «получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает», «водитель автомобиля физически не пострадал».

Делегация Рособоронэкспорта прибыла во Францию, чтобы принять участие в международном авиационно-космическом салоне Paris Air Show, который проходит в столице страны с 19 по 25 июня.