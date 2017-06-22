Мосгорсуд оставил в силе решение о принудительном лечении «болотника» Панфилова

Мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого суда, который отправил фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова на принудительное лечение, рассказала «Новой газете» адвокат Мария Куракина.

Заседание прошло в закрытом режиме.

«Максиму показалось, что к нему приходили не врачи, а следователи, потому что вопросы касались только дела. Мы ожидали этого и предупредили его, чтобы он не отвечал на них без защитников. Максим воспользовался этим правом», — добавила Куракина.

Напомним, в конце марта Замоскворецкий суд Москвы направил Максима Панфилова на принудительное лечение. Эксперты института Сербского ранее признали Панфилова невменяемым — у него диагностирован синдром Туретта — генетическое расстройство центральной нервной системы.

Его обвиняли по статьям «массовые беспорядки» и «применение насилия в отношении представителя власти». 6 мая 2012 года Панфилов был на акции на Болотной площади, его задержали, как и более 500 человек в тот день, он получил штраф в тысячу рублей.