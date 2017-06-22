Виновная в гибели 71 беженца международная банда конрабандистов предстала перед судом

В Венгрии 21 июня начался судебный процесс над организованной преступной группировкой, промышлявшей нелегальной перевозкой ближневосточных мигрантов в Центральную Европу. Состав банды был интернациональный — четверо болгар, 6 афганцев и один ливанец. На скамье подсудимых находится 10 обвиняемых, одному преступнику удалось скрыться.

Всем им инкриминируется соучастие в резонансном преступление, которое в августе 2015 года потрясло Европу.

На автобане в Австрии был обнаружен брошенный грузовик-рефрижератор. Когда полиция вскрыла фургон, то перед ней предстала страшная картина – кузов был забит трупами задохнувшихся людей. Всего погиб 71 беженец, в том числе четверо детей.

Как установило следствие, до этого преступления банда контрабандистов уже довольно продолжительное время занималась нелегальной перевозкой мигрантов. Только с февраля по август 2015 года преступники переправили в Австрию и Германию около 1200 беженцев. Для транспортировки людей они, как правило, использовали рефрижераторы и небольшие грузовые фургоны.

Во главе ОПГ стоял 31-летний выходец из Афганистана Самсоор Л. Его личный доход от преступного бизнеса оценивается в 300 тысяч евро. Соотечественники главаря занимались поиском желающих нелегально попасть в центрально-европейские страны. Болгары исполняли роль водителей, а также сопровождали основной транспорт на легковых машинах в целях безопасности.

Накануне суда не обошлось без скандала. В немецкой прессе появилась информация о том, что венгерская полиция за два месяца до трагического случая в Австрии начала разработку интернациональной ОПГ.

На одной из дорог в Венгрии полицейские для проверки остановили грузовой Фиат Дукато, в котором обнаружили 38 выходцев из Сирии и Азии. Они находились в полуобморочном состоянии из-за недостатка воздуха. Водитель был задержан.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены некоторые основные участники ОПГ, а их мобильные телефоны за две недели до рокового дня стали прослушивать. Таким образом, утверждали немецкие журналисты, венгерские правоохранители практически в режиме реального времени получали информацию о действиях членов банды и могли их предотвратить.

В ответ официальный представитель прокуратуры Венгрии Габор Шмидт, назвав журналистские утверждения несостоятельными, заявил, что если бы у властей была возможность предотвратить преступления, то они бы сделали это обязательно. Однако материалы прослушки, по его словам, были переведены и проанализированы уже после того, как состоялась трагедия.

Кроме того, добавил Шмидт, преступники действовали в основном ночью или ранним утром, а сотрудники полиции не сидят постоянно в наушниках и слушают их разговоры.