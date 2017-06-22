«Архнадзор»: в программу реновации попали более 450 исторически ценных домов

Общественное движение «Архнадзор» расширил список домов, которые попали в программу реновации и представляют культурно-историческую ценность, теперь перечень увеличился с 320 до 450 зданий, сообщает «Коммерсант».

По информации газеты, в новый список вошли дореволюционные доходные дома, здания эпохи конструктивизма, сталинки и здания со статусом «ценного градоформирующего объекта».

Как отмечают в «Архнадзоре» в перечень вошло семь домов, построенных до 1917 года. Все эти здания должны охраняться федеральным законом «Об объектах культурного наследия».

Отметим, что жители 139 домов из перечня «Архнадзора» проголосовали за выход из программы «реновации».

Как считают столичные власти, москвичи не должны становиться «заложниками» исторически ценных домов. Такие дома необходимо реконструировать.

«Нужно с экспертами смотреть, каково техническое состояние каждого дома, и принимать решение», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, 1 июня движение «Архнадзор» попросило не сносить около 320 зданий, попавших под программу реновации.

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«Снос десятков таких зданий, не говоря уже о новом строительстве на их месте, нанесет непоправимый урон историко-архитектурной среде Москвы», —заявляли в общественном движении.

Кроме того, движение попросило федеральные и региональные власти сохранить на территориях, которые войдут в программу, «действие существующих законов и механизмов, регулирующих градостроительную деятельность, в том числе ограничения высотности и плотности застройки, режимы зон охраны и защитных зон».

Максим Прошкин