ФССП запретила 1,6 млн россиян покидать страну из-за долгов

Около 1,6 млн россиян ограничили в праве выезжать за границу из-за невыплаченных долгов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

«Всего на 1 мая текущего года ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 миллиона россиян», — сказал он.

По словам Аристова, ФССП приняла меры, чтобы упростить снятие ограничения для должников: если россиянин выплатит долг, то приставы вносят его в реестр тех, кому разрешено выезжать за границу. Директор службы судебных приставов добавил, что сотрудники ведомства ежедневно обрабатывают данный список.

За первое полугодие 2016 года количество россиян, которые не могут выехать за рубеж, составляло около 962 тысяч человек.

Вера Юрченко