Участники акции 12 июня в Калининграде сообщили о наемных провокаторах

В Калининграде участники акции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального 12 июня сообщили о провокаторах, которые якобы затеяли драку во время антикоррупционной прогулки по городу. Об этом сообщает «Открытая Россия».

Как утверждается в публикации «Открытой России» провокаторы получили за свою «работу» на антикоррупционной акции по тысяче рублей. Об этом в разговоре с участниками акции 12 июня и представителем «Открытой России» признался предположительно один из провокаторов. При этом собеседники отказались рассказать активистам, кто заплатил им деньги. Видео разговора опубликовано на сайте общественного движения.

В публикации «Открытая Россия» также говорится, что активисты опознали личности провокаторов по видеозаписям и фотографиям. Одного из них пользователи опознали как Женю Терейковского. На его странице активисты нашли его фотографию с местными казаками, где он сам запечатлен в казачьей форме. 15 июня страница была удалена, отмечается в публикации.

По словам члена «Открытой России» в Калининграде Якова Григорьева, казаки были неоднократно замечены в нападениях на активистов. «Мы предполагаем, что это и в этот раз они», — заключил он.

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Как отмечает общественное движение, в марте 2017 года в Калининграде был осужден казак Евгений Березовский за нападение на участника «Марша мира» Евгения Гришина 26 октября 2014 года. После избиения потерпевший почти потерял зрение. Суд приговорил Березовского к одному году колонии-поселения условно, но, принимая во внимание заслуги казака перед государством, по амнистии в честь 70-летия Победы освободил его от наказания.

Андрей Дубровский