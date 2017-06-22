Новая газета

СК задержал подозреваемого в убийстве троих человек 17 лет назад в Чечне

Общество

Правоохранительные органы задержали водителя такси из Урус-Мартана, которого подозревают в убийстве офицера ФСБ и двоих военнослужащих внутренних войск МВД в 2000 году, сообщает Следственный комитет по Чеченской республике.

По версии следователей, неустановленные лица в октябре 2000 года на автомобильном рынке Урус-Мартан расстреляли офицера и двоих военнослужащих, похитили их табельное оружие и скрылись.

В СК заявили, что установили причастность задержанного 37-летнего таксиста, который все это время проживал в республике, к убийству.

«Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется по статьям 105 и  226 УК  РФ — убийство двух и более человек с хищением оружия.

Максим Прошкин

Теги:
мвд, фсб, расследование, уголовное дело, чечня

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