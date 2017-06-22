Сопровождавшие самолет Шойгу истребители оказались польскими

Самолет министра обороны России Сергей Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря сопровождали истребители F-16 ВВС Польши. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

По данным СМИ, два истребителя, которые несли дежурство в рамках миссии НАТО на Балтике, получили сигнал тревоги из-за пролетающих вблизи границ прибалтийских стран российских самолетов.

Данную информацию подтвердили в министерстве обороны Польши.

Накануне во время полета Сергея Шойгу в Калиниград натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра, но российский истребитель Су-27 заставил его уйти в сторону.

В Калининграде Шойгу провел выездное заседание коллегии военного ведомства.

На обратном пути несколько истребителей НАТО сопроводили самолет Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

Вера Юрченко