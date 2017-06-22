Правительство исключило алкоголь из проекта закона о tax free

Правительство приняло решение не включать алкоголь в законопроект о tax free, который позволит возмещать налог на добавленную стоимость (НДС) при вывозе товаров, приобретенных в России, пишет газета «Ведомости».

Такое решение было принято из-за опасности возникновения схемы с «документальным вывозом» алкоголя, поясняет руководитель департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов.

«Когда физически алкоголь вывозиться не будет и впоследствии будет реализовываться на внутреннем рынке по сниженным ценам за счет компенсации налога. Мы с этим согласились, предложение было принято», — рассказал «Ведомостям» Сазанов.

Напомним, 20 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о введении системы компенсации налога на добавочную стоимость иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров.

Кроме того, законопроект предусматривает tax free для компаний, реализующих товары, вывозимые за рубеж иностранцами.

Отметим, что tax free не будет распространяться на граждан стран, которые не входят в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС).

В конце сентября 2014 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству рассмотреть возможность введения tax free для иностранных туристов.

Максим Прошкин