Роспотребнадзор рекомендовал привиться от гепатита перед поездкой в Европу из-за ЛГБТ-фестивалей

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, которые планируют посетить европейские страны, сделать прививку против гепатита А из-за ЛГБТ-фестивалей, поскольку, по данным ведомства, большинство случаев заболеваний зарегистрировано среди гомосексуалов. Это следует из сообщения на сайте ведомства.

В сообщении Роспотребнадзора говорится, что на 11 июня, в 15 европейских странах замечено 1188 случаев заболевания гепатитом A. Отмечается, что большинство заболевших выявлено в Нидерландах, Великобритании и Испании. Ведомство также указывает на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о росте заболеваемости гепатитом А в двух странах Северной и Южной Америки. В Чили с мая этого года зарегистрировано 706 случаев заболеваемости.

Роспотребнадзор пишет, что большинство случаев заболеваний гепатитом зарегистрировано среди гомосексуалов. Ведомство отмечает, что летом 2017 года в европейских странах пройдут несколько национальных и международных парадов ЛГБТ-активистов, в том числе всемирный фестиваль в Мадриде с 23 июня по 2 июля.

«Ожидается, что в мероприятии примут участие до двух миллионов человек из разных стран мира. Хотя риск передачи вируса гепатита А пищевым и водным путями в Испании оценивается как низкий или умеренный, вероятность контактного пути передачи инфекции от человека к человеку оценивается как высокая», — предупреждает Роспотребнадзор.

В сообщении ведомства отмечается, что вспышка гепатита А вызывает особую озабоченность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за возникшего дефицита вакцины против гепатита А во всем мире.

Напомним, в начале июня представители пациентских организаций заявили о необходимости немедленно принять государственную стратегию по борьбе с вирусными гепатитами в России, чтобы остановить эпидемию.