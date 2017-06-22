Суд отклонил иск центра «Сова» к Google по делу о «праве на забвение»

Московский арбитражный суд отклонил иск центра по изучению экстремизма «Сова» к компании Google по делу о «праве на забвение», сообщается на сайте центра.

Центр «Сова» в требовании просили восстановить в поисковике удаленные ссылки на две опубликованные на сайте центра новости о наказаниях за расистские нападения. Ссылки были удалены на основании «закона о забвении» по запросу неуказанного лица. По мнению центра, это сделал человек, чье имя упомянуто в новостях.

Под этот закон попали новости 2006 и 2008 годов «В Обнинске осуждены скинхеды, избившие ангольца» и «В Обнинске в силу вступил обвинительный приговор восьми националистам, распространявшим в интернете видеозаписи неонацистских нападений». Уведомление об удалении ссылок «Сова» получила в марте 2016 года.

«Представитель Google Inc. в суде поставил под сомнение сам факт получения "Совой" уведомления от Google, но, главное, указал на то, что не может комментировать ситуацию по существу, так как не знает, по какому именно поисковому запросу были произведены удаления результатов», — сказано в сообщении центра.

Центр также не владеет этой информацией. «Сова» отмечает, что «лишь один из осужденных, Юрий Щебетюк, назван в обеих новостях по имени». Поиск, по данным центра, не выдает ничего по запросу «Юрий Щебетюк site:sova-center.ru».

Напомним, закон о «праве на забвение» вступил в силу летом 2015 года. Он обязывает поисковые системы без решения суда удалять из результатов поиска ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о заявителе.