Путин потребовал закрыть свалку в Балашихе в течение месяца

Президент России Владимир Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе, о которой ему сообщили в ходе «Прямой линии» и подготовить документы в самое короткое время. Взять вопрос под контроль президент поручил премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает ТАСС.

«Послушайте меня, и чтобы Воробьев (губернатор Московской области, – ред.) меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку! Документы, которые должны быть подготовлены в самые короткие сроки. Я имею ввиду экспертизу: геологию, состав мусора и так далее», — уточнил глава государства.

Такое поручение президент дал на своем совещании с членами правительства после доклада министра природных ресурсов России Сергея Донского о ходе ликвидации свалки.

О свалке в Балашихе Владимиру Путину сообщили во время «прямой линии» с президентом. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев поехал на мусорную свалку в Балашихе и пообещал ее закрыть к 2019 году после строительства мусороперерабатывающего завода.

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Андрей Дубровский