Вердикт присяжных по делу об убийстве Немцова будет вынесен 27 июня

Присяжные заседатели уйдут на вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова 27 июня. Об этом сегодня в Московском окружном военном суде сообщил председательствующий по делу судья Юрий Житников.

Ожидалось, что присяжные уйдут в совещательную комнату сегодня, 22 июня. Однако судья только после 14 часов дня начал читать присяжным вопросный лист и напутственное слово.

В связи с тем, что чтение займет у него 1,5 -2 часа, Житников перенес сам вердикт на вторник, 27 июня.

«Вряд ли вы сегодня успеете вынести», — обратился он к присяжным.

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Накануне в суде прозвучали последние слова подсудимых — никто из них не признает свою вину и все просят присяжных их оправдать. Братья Губашевы попросили прощения у потерпевших и передали им слова соболезнования.

Хамзат Бахаев заявил присяжным, что убийство — ужасное преступление и ещё более ужасно, с какой легкостью могут обвинить человека. «Вам решать мою судьбу, я к преступлению не причастен», — сказал он.

Темирлан Эскерханов поблагодарил присяжных за терпение и заявил, что он не виновен и «чист как слеза ангела».

Предполагаемый киллер Заур Дадаев сказал присяжным, что не совершал этого преступления и ему «стыдно за признательные показания, за своё малодушие».

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом москворецком мосту. По версии обвинения, бывший военнослужащий батальона «Север» Заур Дадаев был непосредственным киллером, Анзор Губашев подвозил его на машине с места убийства, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что следили за политиком и помогали скрыться исполнителям.