В Польше одобрили поправки о сносе памятников коммунизма

Депутаты польского Сейма проголосовали за поправки к законопроекту о запрете пропаганды коммунизма, которые позволят демонтировать советские памятники и мемориалы, пишет Wiadomosci.

По информации польского издания, «за» проголосовали 408 депутатов, «против» высказались семь, а воздержались — 15 человек.

Согласно публикации, действия законопроекта не распространяется на монументы, которые не выставлены на общественное обозрение, на символику на кладбищах и на выставленные в художественных или научных целях объекты.

В тексте проекта закона отмечается, что в названиях школ, детских садов, больниц, других общественных и культурных учреждений запрещается использовать слова, «пропагандирующие коммунизм или другие тоталитарные системы».

Действие закона вступает в силу через три месяца после официальной публикации, а памятники должны быть демонтированы в течение года после вступления закона в силу.

В марте 2016 года в Польше заявляли, что планируют снести около 500 советских памятников по всей стране.

Президент Института национальной памяти (ИНП), который занимается расследованием преступлений против польского народа, Лукаш Каминский сказал, что памятники должны были быть снесены еще в начале 1990-х годов, и их сохранение является «роковой ошибкой». При этом он отметил, что демонтаж памятников не направлен против России и русских.

Напомним, в 2015 году МИД России обвинил Польшу в развязывании «войны памятников». Поводом для этого стал снос памятников братства по оружию солдат Войска польского и Красной армии.

Максим Прошкин