Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров подал в суд на премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщается в блоге основателя ФБК Алексея Навального.

«Подал за то, что он кинул обидку и забанил меня в твиттере», – заявил Албуров. По его словам, это абсолютно незаконно, поскольку твиттер Медведева — официальный источник информации и в нем рассказывается о деятельности органов власти, а эти сведения обязаны быть общедоступными, говорится в сообщении ФБК. Албуров отмечает, что ссылка на твиттер Медведева указана на официальном сайте председателя правительства России.

«Источник информации о деятельности премьер министра должен быть общедоступным для всех, чтобы все смогли почитать, что там делает этот государственный служащий, о его командировках и совещаниях. Даже те, кто Дмитрию Анатольевичу не нравится», — заключил Албуров.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев якобы имеет отношение к коррупционным схемам, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.

Сам премьер-министр прокомментировал расследование спустя месяц, 4 апреля. По его словам, подобные «нападки» выгодны людям, «у которых есть конкретные политические цели». Премьер добавил, что расследование, по его мнению, «спонсируют частные инвесторы», которые стремятся «вытащить людей на улицы».