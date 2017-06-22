На Украине впервые составили протокол из-за ношения георгиевской ленты

Полиция украинского города Днепр составила административный протокол за ношение георгиевской ленты. Об этом сообщается на странице ведомства в фейсбуке.

«Во время массового мероприятия, посвященного Дню скорби и памяти жертв войны, у женщины была изъята георгиевская лента. На месте происшествия полицейские составили административный протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты)», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что безопасность мероприятия обеспечивали 60 сотрудников полиции.

12 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете «изготовления и пропаганды» георгиевской ленточки на Украине. Месяцем ранее этот закон был принят Верховной Радой. Документ вводит административную ответственность за «публичное использование, демонстрацию, ношение. а также распространение» георгиевской ленточки или её изображения.

Теперь ношение этого символа на одежде или вещах, крепление ленточки к автомобилям, изображение на открытках, плакатах и наклейках, использование во время массовых мероприятий и в средствах массовой информации карается штрафами или административным арестом.

Вера Юрченко