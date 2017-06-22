Провайдеры начали блокировать доступ к домену google.ru

Российские интернет-провайдеры начали блокировать доступ к сайту google.ru. IT-консультант ФБК Владислав Здольников в Telegram обратил внимание на то, что сайт не открывается у оператора связи Telecom TZ.

В беседе с RNS рассказали о блокировке и другие провайдеры: ТТК, «МарьиноНет», «Наука и связь», «Максима телеком» и «Авакс».

«Это временное явление, Роскомнадзор заблокировал, мы сами повлиять никак не можем, нужно ждать. Роскомнадзор заблокировал некоторые сайты, они указали для этого сайта IP Google, таким образом как бы отомстив за блокировку их сайта. Из-за этой ошибки в системе Роскомнадзора получается, что некоторые люди не получают доступа к Google», — цитирует представителя провайдера «Авакс» агентство.

Как следует из Единого реестра заблокированных сайтов, Роскомнадзор внес google.ru в список в июне 2016 года. Почему провайдеры начали блокировать, пока неизвестно.

Скриншот Единого реестра заблокированных сайтов

Представитель компании Google в России Светлана Анурова сообщила «Новой газете», что пока не готова прокомментировать информацию о блокировке поискового сервиса. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский в беседе с RNS сказал, что узнал о проблеме от журналистов.

Как объяснил «Ведомостям» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, у Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. По его словам, Google уже убрал редирект, проблема была решена.