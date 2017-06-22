В Госдуме рекомендовали принять в первом чтении законопроект о запрете «обхода блокировок»

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи порекомендовал принять в первом чтении законопроект о запрете использовать технологии, обходящие блокировки сайтов, передает Интерфакс.

«Комитет концептуально поддерживает принятие законопроекта, но мы обращаем внимание на то, что положения некоторые нуждаются в согласовании с нормами федеральных законов, также терминологической и юридической корректировке», — заявил глава профильного комитета Леонид Левин в ходе заседания.

Закон проекта был внесен в Госдуму 8 июня.

Как следует из пояснительной записки, законопроект направлен на пресечение «распространения информации, запрещенной или незаконно распространяемой на территории России».

Согласно документу, пользователей лишат возможности найти ссылки на заблокированные ресурсы в результатах поиска.

В тексте объясняется, что интернет-пользователи могут попасть на заблокированные ресурсы при помощи зарубежных серверов, анонимных прокси-серверы и через виртуальные частные сети.

В разговоре с «Новой газетой» один из авторов текста, депутат Максим Кудрявцев пояснил, что принятие закона поможет закрыть дополнительные каналы выхода на запрещенные ссылки, путем удаления их с ядер сети «операторов поисковых систем».

Кроме того, парламентарий заявил, что проект закона не предполагает запрета анонимайзеров и VPN-сервисов в России.

При этом в пресс-службе компании «Яндекс» заявили, что к инициативе относятся «настороженно». Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев также раскритиковал законопроект о запрете «обхода блокировок».

«Депутатами предлагается фактически фильтровать контент в отдельно взятой квартире — в границах вашей собственности, у вас дома, у вас на работе. Люди вправе пользоваться VPN, это их святое право», — сказал Мариничев.

Как пояснил руководитель проекта Роскомсвобода Артем Козлюк, согласно законопроекту, под блокировку все же могут попасть поисковые сервисы, с помощью которых можно пройти по ссылкам на запрещенные ресурсы. Например, VPN сервисы, прокси-серверы, анонимайзеры, браузеры со встроенной функцией проксирования трафика, браузер Tor, специальное программное обеспечение.

Максим Прошкин