Роскомнадзор удалил google.ru из реестра запрещенных сайтов

Роскомнадзор удалил адрес google.ru из реестра запрещенных сайтов.

Скриншот сайта blocklist.rkn.gov.ru

Как объяснил «Ведомостям» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, у Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. По его словам, Google уже убрал редирект, проблема была решена.

«Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Google.ru. На стороне Google технических проблем нет. Мы разбираемся в ситуации», — рассказала «Новой газете» представитель компании Google в России Светлана Анурова.

Ранее в четверг провайдеры начали блокировать доступ к сайту google.ru. Хотя Роскомнадзор внес домен в Единый реестр заблокированных сайтов в июне 2016 года.