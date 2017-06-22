Правительство повысило прожиточный минимум на 200 рублей

Правительство России утвердило величину прожиточного минимума на душу населения за I квартал 2017 года на уровне 9 тысяч 909 рублей. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10 тысяч 701 рубль, для пенсионеров — 8 тысяч 178 рублей, для детей — 9 тысяч 756 рублей.

В апреле правительство на 198 рублей снизило прожиточный минимумм (до 9,7 тысячи рублей).

Напомним, в мае премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличат до прожиточного минимума за два года.

Величина прожиточного минимума используется для расчетов по поддержке отдельных групп населения, в частности, для оказания соцпомощи малоимущим гражданам, для выплаты ежемесячного пособия на ребенка, для выплат на третьего ребенка, расчета соцдоплат к пенсиям.

Вера Юрченко