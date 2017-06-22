Неверов опроверг информацию о своем назначении на место губернатора Кемеровской области

Секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов опроверг информацию о своем возможном назначении на пост губернатора Кемеровской области вместо Амана Тулеева, сообщает РИА Новости.

«Сейчас кто-то накручивает повестку о том, что у меня есть амбиции стать губернатором Кузбасса. Я неоднократно говорил и хочу повторить, что у меня нет губернаторских амбиций — ни в Кемеровской области, ни в каком другом регионе», — передает агентство слова Неверова.

Ранее в администрации Кемеровской области опровергли слухи о возможной отставке губернатора Амана Тулеева, который накануне перенес операцию на позвоночнике. В администрации пояснили, что после курса реабилитации Тулеев вернется к работе.

73-летний Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года и является одним из рекордсменов по продолжительности губернаторского срок.

С 22 мая Тулеев находится в отпуске, 19 июня он был продлен на «неопределенный срок». Губернатор не появлялся на публике с конца апреля, что спровоцировало слухи о предстоящей отставке.

Андрей Дубровский