Директор ФБК вышел на свободу после 10 суток ареста

Директор Фонда борбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов вышел на свободу после 10 суток ареста. Об этом сообщается в твиттере.

Сразу после освобождения он приехал на суд к главе федерального штаба Алексея Навального Леониду Волкову, где рассматривается дело об административном нарушении в отношении активиста.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Романа Рубанова на 10 суток, задержанногро на акции 12 июня за неповиновение сотрудникам полиции.

12 июня в День России прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках.

Вера Юрченко