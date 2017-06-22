Директор ФБК вышел на свободу после 10 суток ареста
Директор Фонда борбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов вышел на свободу после 10 суток ареста. Об этом сообщается в твиттере.
Сразу после освобождения он приехал на суд к главе федерального штаба Алексея Навального Леониду Волкову, где рассматривается дело об административном нарушении в отношении активиста.
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Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Романа Рубанова на 10 суток, задержанногро на акции 12 июня за неповиновение сотрудникам полиции.
12 июня в День России прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках.
Вера Юрченко