Путин поддержал идею передать МЧС контроль над выплатами компенсаций за ущерб

Президент России Владимир Путин положительно отнесся к инициативе предать МЧС функцию контроля над выплатами компенсаций гражданам, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте Кремля.

«Я не против, надо посмотреть только, с юристами проговорить это, но, думаю, в рамках ваших полномочий, связанных с преодолением последствий чрезвычайных ситуаций, наверное, это можно сделать», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что вопросы, связанные с выплатой компенсаций за ущерб, нужно «дисциплинировать».

Напомним, в ходе прямой линии с лидером государства Саковская-Некрасова, дом которой пострадал от наводнения в Ставрополье, заявила: «Помощи от государства пока нет. Ничего не могут сделать, потому что должна приехать комиссия. Но ее нет, все требуют денег».

«Государство перечислило деньги. Хочу задать вопрос моему тезке губернатору: “Владимир Владимирович, где деньги?”. А все справки должны собираться бесплатно. Мы разберемся», — отреагировал Путин.

Генеральный прокурор Юрий Чайка дал поручение проверить сведения о невыплате компенсаций жителям Ставрополья, пострадавших от наводнения.

В тот же день министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края сообщило о выплате местной жительнице, которая обратилась к президенту Путину.

«Кстати, на момент, когда был задан вопрос, деньги уже поступили», — уточнили в министерстве.

Максим Прошкин