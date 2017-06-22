Глава «Роснефти» ответил акционерам на вопрос о закупке икорниц

На годовом собрании акционеров «Роснефти» глава компании Игорь Сечин сообщил, что лично снял закупку серебряных столовых приборов за 11-15 тысяч рублей и икорниц за 83 тысячи. Об этом сообщают «Ведомости».

Как стало известно изданию, акционеры «Роснефти» на собрании в Сочи задали исполнительному директору Игорю Сечину вопрос о вызвавшей резонанс закупке. Он ответил, что такая закупка не проводилась, он ее лично снял.

На закупку «Роснефти» обратил внимание Фонд борьбы с коррупцией. По данным ФБК, госкомпания планировала купить дорогостоящие рюмки для водки, салфетницы, шипцы для сахара и льда, а также икорницы по 83 тысячи рублей за штуку и пледы по 124 тысяч рублей за штуку.

Комментируя данную информацию, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал указанные цены разумными.