Суд арестовал Волкова на пять суток за организацию митинга через YouTube

Симоновский районный суд Москвы арестовал начальника предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова на пять суток за организацию митинга 12 июня в центре Москвы при помощи YouTube, говорится в твиттере оппозиционера.

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Ранее Волков получил повестку в суд для рассмотрения дела об его административном нарушении.

Как говорилось в документе, 12 июня при помощи YouTube из офиса Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) организовал несогласованную акцию в центре Москвы на Тверской.

Волкову вменяли нарушение по части 2, статье 20.2 КоАП.

Напомним, что 22 июня после 10 суток ареста директор ФБК Роман Рубанов вышел на свободу.

12 июня в День России прошли митинги против коррупции сторонников политика Алексея Навального. В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках.