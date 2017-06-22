В Ставрополе при задержании сбежавшего подсудимого конвоиры ранили девочку и подростка

В Ставрополе при задержании сбежавшего подсудимого сотрудники конвойного батальона ранили двоих несовершеннолетних. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ставропольского края.

В сообщении ведомства говорится, что подсудимый, гражданин Таджикистана Холов Ф.А. 1993 года рождения пытался сбежать при перемещении из здания суда в конвойный автомобиль. При задержании Холова правоохранители ранили из огнестрельного оружия двоих несовершеннолетних — юношу 17 лет и девочку 10 лет.

В сообщении ведомства уточняется, что подсудимый, совершивший попытку побега, обвиняется по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ).

Сейчас прокуратура проводит процессуальную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Андрей Дубровский