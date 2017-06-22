Новая газета

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Акционистку Ненашеву задержали на Красной площади в очках виртуальной реальности

Общество

Полиция задержала художницу-акционистку Катрин Ненашеву на Красной площади в Москве за прогулку в очках виртуальной реальности. Об она сообщила на своей странице в фейсбуке.

Ее доставили в ОВД «Китай-город», а потом вызвали туда психиаторов.

С 12 июня Ненашева ежедневно проводит акцию «Между здесь и там» в поддержку россиян, которые находятся в психоневрологических интернатах. Она  ходит по городу в специальных очках, в которых бесконечно транслируются панорамные фотографии повседневной жизни московских психоневрологических интернатов (ПНИ). Куда она пойдет определяют сами жители ПНИ. В этот раз они сказали идти к Кремлю.

Теги:
акционизм

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