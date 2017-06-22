В Астрахани сотрудницу Минздрава уволили за резкую критику поста об умирающей девушке

Сотрудницу пресс-службы министерства здравоохранения Астраханской области Анну Любезнову уволили за скандальный комментарий в соцсети о тяжелобольной девушке Ирине Васильевой. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

«Комментарий, высказанный Анной Любезновой в отношении ситуации с пациенткой Ириной Васильевой, является ее личным мнением и не имеет никакого отношения к официальной позиции Министерства. В настоящий момент Любезнова не является сотрудником пресс-службы Министерства здравоохранения Астраханской области, она уволена», — пояснили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилась информация с просьбой помочь тяжелобольной астраханке Ирине Васильевой, которая страдает редким заболеванием крови. В сообщении отмечалось, что региональный Минздрав не предоставил больной дорогостоящее лекарство стоимостью 30 млн рублей в год, которое должно поставляться за счет средств областного бюджета. Без этого лекарства Васильева может умереть, указывал автор поста.

Любезнова резко раскритиковала пост, возмутившись, что «такие деньги» приходиться тратить на одного человека, хотя на них можно обеспечить квартирами 12 семей. Спустя некоторое время комментарий был удален.

В пресс-службе губернатора при этом заявили, что Минздрав уже закупает необходимый препарат для Васильевой.

Андрей Дубровский