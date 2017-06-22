СК отменил отказ в возбуждении дела об избиении заключенных в ярославской колонии

Следственный комитет отменил отказ в возбуждении уголовного дела об избиении заключенных в ИК-1 Ярославля как незаконный и необоснованный. Об этом в фейсбуке сообщает фонд «Общественный вердикт».

Как уточняет фонд, расследовать уголовное дело назначили нового следователя.

Напомним, об избиении заключенных в ИК-1 Ярославской области 24 апреля сообщила адвокат Фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. По ее словам, заключенных избили, когда они находились в ШИЗО.

В свою очередь, ЕСПЧ обязал Россию провести независимое медицинское обследование заключенных в присутствии защитников и предоставить его результаты. Кроме того, России было необходимо предоставить убедительные доказательства, что заявители имеют беспрепятственный доступ к ЕСПЧ и своим защитникам — Ирине Бирюковой, Якову Ионцеву, Сергею Шарову-Делоне.

Андрей Дубровский