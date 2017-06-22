В Госдуме назвали блокировку Google предостережением для интернет-компаний

Блокировка Google.ru в России означает, что в «российском поле нет не прикасаемых», само событие «должно стать предупреждением для интернет-компаний». Такое заявление сделал Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Оно опубликовано на сайте комитета.

«Ситуация вокруг временной блокировки Google не связана с провокацией хакеров, ошибкой Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций или же незаконным занесением сайта компании в Единый реестр запрещенной информации. Все это свидетельствует о том, что в российском правовом поле нет неприкасаемых и даже крупные интернет-игроки не должны злоупотреблять своим положением, взаимодействуя с сайтами, осуществляющими противозаконную деятельность», — прокомментировал Левин.

О ндобавил, что «это должно стать предостережением для интернет-компаний и заставить их в будущем более ответственно выбирать себе партнеров».

22 июня российские провайдеры начали блокировать google.ru. Блокировка была временной, продолжалась около трех часов.

Позднее Александр Жаров пояснил блокировку google.ru тем, что у Google стоял редирект с сайта букмекерской компании. Редирект Google быстро убрал и проблема была решена.

Google находится в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора с июня 2016 года по решению Федеральной налоговой службы. Почему доступ к сайту начали блокировать спустя год, неизвестно. Позднее его удалили из реестра.