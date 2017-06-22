Глава Минэнерго не попал в состав нового совета директоров «Роснефти»

Акционеры «Роснефти» на годовом собрании избрали новый состав совета директоров, сообщает Интерфакс.

В совет вошли два новых участника — главный исполнительный директор компании Glencore plc. Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди.

Глава Минэнерго Александр Новак и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов покинули совет директоров компании.

Акционеры «Роснефти» также утвердили выплату вознаграждений членам совета директоров по итогам 2016 года. Интерфакс отмечает, что она осталась на уровне 2015 года.

Акимову предусмотрено вознаграждение в размере $545 тыс. (в прошлом году — $560 тыс.), ветерану ExxonMobil Дональд Хамфриз — $565 тыс. ($550 тыс.), исполнительному директору компании Nord Stream 2 AG Маттиасу Варнигу и профессору «Высшая школа экономики» Олегу Вьюгину — как и годом ранее по $580 тыс.

«Роснефть» среди прочих выплачивает вознаграждение членам совета директоров, имеющим статус «независимых». Указанные участники совета директоров являются независимыми, пишет агентство.

Глава британской ВР Russian Investments Limited Дадли отказался от вознаграждения на основании внутренней политикой BP.

В мае сообщалось, что десять членов правления «Роснефти» получили в виде премий за первый квартал этого года почти 1,5 млрд рублей. Премии были выплачены за «успешную реализацию крупных, стратегически значимых проектов». В состав правления «Роснефти» входит, в частности, глава компании Игорь Сечин.

В конце 2016 года швейцарский трейдер Glencore в консорциуме с суверенным фондом Катара в рамках приватизации купили 19,5% принадлежащих государству акций «Роснефти». Сделка обошлась в 692 млрд руб.

Крупнейшими акционерами «Роснефти» также являются государственное АО «Роснефтегаз» (50%+1 акция) и британская BP Russian Investments Limited (19,75%).