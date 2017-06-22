Минздрав оспорит в суде требование ФАС купить препарат против гепатита С

Минздрав России оспорит в суде требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приобрести препарат против гепатита С, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В конце марта ведомство открыло четыре аукциона на общую сумму 66,6 млн руб., чтобы по его итогам приобрести препарат с цепэгинтерфероном альфа-2b в составе. Такое лекарство называется «Альгерон» и выпускается в России компанией Biocad. Однако принявшие участие в тендере дистрибьюторы были готовы поставлять подобное лекарство, но с другим составом: с пэгинтерфероном альфа-2b.

Препарат с цепэгинтерфероном альфа-2b дольше оказывает противовирусное действие и реже вызывает аллергию, заявляют в Минздраве. Кроме того, оно выпускается в виде раствора, а не порошка, и, таким образом, является стерильнее.

Министерство отклонило заявки трех компаний, выигравших тендер (лекарство их производства было дешевле, чем продукт Biocad), после чего те пожаловались в ФАС, а служба обязала Минздрав рассмотреть заявки компаний. В ФАС сочли, что препараты взаимозаменяемы. А ведомство подало иск против ФАС в арбитражный суд и попросило признать решение службы незаконным.

С позицией Минздрава согласился учредитель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. По его словам, конкурировать должны только лекарства с одинаковым действующим веществом в составе.