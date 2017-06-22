Михалков решил открыть и закрыть Московский кинофестиваль песнями представителя МИД Захаровой

Песни, которые написала официальный представитель МИД Мария Захарова, прозвучат на открытии и закрытии Московского международного кинофестиваля. Об этом заявил президент кинофестиваля Никита Михалков.

«Я узнал, что Мария Захарова пишет песни, я ее попросил прислать их, она сначала сопротивлялась, потом прислала две замечательные песни, одна из них прозвучит на открытии, и сегодня она совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны. Мария — автор и музыки, и слов», — цитирует слова режиссера РИА Новости.

По словам Михалкова, в создании песен участвовал продюсер Максим Фадеев. На прошлой неделе Захарова опубликовала в своем инстаграме фотографию с Фадеевым. В подписи к публикации она анонсировала сюрприз.

«Я очень рад снять этот «камень» политического противостояния, показать, какая Мария красивая, умная и талантливая женщина, которая мало того, что занимается отстаиванием интересов нашего О​течества, еще и пишет замечательные песни», — заключил режиссер.

Церемония открытия состоится в четверг, 22 июня, а закрытия — 29 июня. Во время церемонии открытия песню Захаровой исполнит Наргиз Закирова, победительница шоу «Голос».

В 2016 году Захарова станцевала «Калинку» перед журналистами, освещавшими саммит Россия — АСЕАН.

Впервые Московский международный кинофестиваль прошел в 1935 году. Тогда председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн.