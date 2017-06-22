Задержанная на Красной площади акционистка рассказала о посещении психбольницы

Катрин Ненашева, акционистка, которую задержали на Красной площади в Москве за прогулку в очках виртуальной реальности, а затем отвезли в психбольницу, рассказала «Новой газетой» о посещении заведения.

«Из ОВД “Китай-город” меня сначала не знали куда везти. В скорой медики ничего не говорили, но несколько раз предлагали подписать добровольное заявление на госпитализацию. С такой трактовкой, что, «вы же сами хотите во всем разобраться». Несколько раз об этом спрашивали. Я отказалась. Тогда меня повезли на принудительное обследование в третью психбольницу», — сообщила акционистка.

Фото со страницы акционистки в фейсбуке

Там, к удивлению Ненашевой, ее сразу же переодели во все казенное и определили в палату. Акционистка подчеркнула, что это произошло без какого-либо документального оформления. При этом ее вещи, в том числе паспорт, остались у сотрудников скорой.

«В приемном отделении психбольницы меня завели в ванную, дали казенную одежду: халат, тапочки, носки. И сразу же определили в девятую, кажется, палату. В таком виде я пошла на разговор с врачом. Мы с ним общались не очень долго. Говорила тоже, что и в ОВД. Я рассказала про концепцию проекта.

В рапорте полицейских было написано, что я вела себя неадекватно, бегала по Красной площади, мешала проходу людей, врезалась в людей, трогала сотрудников ФСО и находилась в виртуальной реальности в общественном месте, что делать запрещено.

Психиатр несколько раз прочитал этот рапорт и спросил, считаю ли я свои действия выходящими за рамки общественный нормы. Мы немного поговорили про то, что такое норма и кто ее задает. Сам психиатр сказал, что он творческий человек, пишет тексты, занимается арт-терапией. В конце сказал, что в целом он меня понимает, и после этого повернулся к своим коллегам и заявил, что никаких причин для госпитализации не видит. Люди, которые привезли меня из ОВД, переспросили его несколько раз. Но он написал отказ. И меня переодели обратно и выпустили», — вспоминает Ненашева.

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С 12 июня Ненашева ежедневно проводит акцию «Между здесь и там» в поддержку россиян, которые находятся в психоневрологических интернатах. Она ходит по городу в специальных очках, в которых транслируются панорамные фотографии повседневной жизни московских психоневрологических интернатов (ПНИ). Куда она пойдет, определяют сами жители ПНИ. В этот раз они сказали идти к Кремлю.