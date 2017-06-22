Комитет Госдумы поддержал идею ЕР арестовывать до 15 суток за мат в семье

Комитет Госдумы по законодательству поддержал поправки депутатов от «Единой России», которые вводят наказание, вплоть до ареста до 15 суток за нецензурную брань в семье, сообщает РБК.

Депутаты предлагают внести изменения в ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Сейчас по этой статье наказывают за брать в «общественных местах», парламентарии хотят добавить также «жилые помещения».

Кроме этого, депутаты предлагают в два раза увеличить штрафы за такое нарушение — с 500–1000 рублей до 1000–2000 рублей. За мат в семье предлагают арестовывать до 15 суток, либо назначать 40 часов обязательных работ. В случае неповиновения полиции штраф предлагается установить от 2000 до 3000 рублей (в настоящее время от 1 до 2,5 тыс.).

Также предлагается установить наказание за повторное правонарушение (в действующей редакции КоАП такое нормы нет). Повторное правонарушение будет грозить штрафом от 3000 до 5000 рублей, либо административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами на срок до 80 часов.

В комитете необходимость принятия этих поправок пояснили «значительным количеством правонарушений в семейно-бытовых отношениях». При этом в самой Госдуме сомневаются, что норма сможет работать, отмечает РБК.

В начале года был принят и подписан президентом закон, декриминализирующий побои в семье, не повлекшие серьезных последствий. Теперь, если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, и за них грозит только штраф, либо административный арест, либо обязательные работы.

Декриминализацию семейных побоев активно поддерживала сенатор Елена Мизулина. По ее мнению, возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям». В поддержку закона также высказывался председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Между тем, этот закон вызвал критику в среде адвокатов и правозащитников, а в Москве прошел митинг против декриминализации домашнего насилия. Кроме этого, в Европарламенте заявили, что обсудят российский закон о декриминализации домашнего насилия.