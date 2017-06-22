Лидеры стран Евросоюза договорились продлить санкции против России

Лидеры стран Евросоюза договорились о продлении экономических санкций в отношении России, введенных в связи с конфликтом на Украине, заявил Председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности», — написал он в твиттере.

Санкции будут продлены на полгода. Срок действия санкций, которые последний раз продлили в декабре 2016 года, истекает 31 июля.

Евросоюз в 2014 году ввел экономические санкции против России в связи с вооруженным конфликтом на Украине. С тех пор действие этих санкций продлевается. Также санкции ввели США, Канада и некоторые другие страны. Россия в ответ запретила импорт ряда продовольственных товаров из этих стран.