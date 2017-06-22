СПЧ, МВД и Росгвардия договорились изменить закон о массовых мероприятиях

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) совместно с Росгвардией и МВД создаст рабочую группу для обсуждения изменений законодательства о массовых мероприятиях и правоприменительной практике. Об этом сообщил руководитель комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе.

Такое решение было принято по итогам совместного заседания комиссии СПЧ с представителями Росгвардии и МВД.

«Мы обсуждали то, что связано с 12 июня [антикоррупционными акциями в России]. Мы приняли решение создать совместную рабочую группу с представителями обеих сторон. Я думаю, что это единственное решение, которое в данный момент можно было принять», — цитирует его Интерфакс.

Руководитель комиссии СПЧ добавил, что заседание продолжалось более четырех часов. На нем обсуждались и другие темы, которые связаны с митингами. В частности, представитель МВД заявил, что заинтересован в том, чтобы в дальнейшем митинги были согласованными.

Ранее в июне в СПЧ заявили о планах создать на постоянной основе подкомиссию, которая будет защищать права журналистов, работающих на публичных акциях. Ее возглавит член совета, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

12 июня в нескольких десятках российских городов прошли антикоррупционные акции, которые организовали сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В Москве и Санкт-Петербурге акции прошли в местах, не согласованных с властями. Всего были задержаны 1 721 человек.