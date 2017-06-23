Кремль отказался менять избирательные законы к президентским выборам

До президентских выборов изменений в электоральном законодательстве не будет, пообещал Первый замруководителя администрации президента по внутренней политике Сергей Кириенко на встрече с представителями Центризбиркома и партий. Об этом РБК рассказал первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Александр Бурков.

«Сказал, что постоянно звучат предложения по совершенствованию избирательного процесса, но добавил: «Мы считаем, что в преддверии выборов, сентябрьских и мартовских, не нужно никаких существенных изменений делать, мы не торопимся», — подтвердил информацию один из источников издания, присутствовавший на встрече.

Кремлевские чиновники заявили, что до выборов успеют ужесточить ответственность сотрудников избирательных комиссий за фальсификацию, отмечает РБК. Бурков уточнил, что, «навязывания мнения» с их стороны не было, но Администрацию президента волновало, «насколько силен институт политических партий и что необходимо для его эффективного функционирования, что надо менять, чтобы сделать выборы более открытыми и честными».

Партии сошлись на том, что нужно менять систему муниципального фильтра на выборах губернаторов, отменять досрочное голосование и смещать единый день голосования с сентября на октябрь или март-апрель.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения на выборах. Депутаты предложили лишать свободы сроком до четырех лет за незаконную выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или голосование более двух раз за одни выборы.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал поправки к Федеральному закону о выборах, которые меняют механизм голосования не по месту прописки, вводят новые штрафы за нарушения на выборах, изменяют правила работы наблюдателей и переносят дату выборов со второго на третье воскресенье марта.

Вера Юрченко