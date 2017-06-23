В России к 2025 году создадут национальную систему ПРО

В России к 2025 году будет создана эшелонированная национальная система противоракетной обороны (ПРО). Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном ударе Сергей Боев.

«Предполагается, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района, а к 2025 году завершится создание эшелонированной национальной системы ПРО»,— сказал он.

По словам Баева, система ПРО создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и модернизированных противоракетных комплексов ближнего перехвата.

Он отметил, что «прямую угрозу» для России представляют комплексы Aegis Ashore, которые развернуты в Румынии и Польше.

Напомним, база ПРО была открыта в Румынии в мае 2016 года, тогда же началось строительство американской базы в Польше.

Ранее, в ноябре 2015 года, президент России Владимир Путин пообещал развивать ударные системы в ответ на строительство систем противоракетной обороны Североатлантическим альянсом.

Вера Юрченко