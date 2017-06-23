Катар смягчил визовый режим для граждан России

Катар упростил процедуру получения визы для россиян. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на официальное заявление катарского министерства внутренних дел.

Согласно новым правилам, граждане России смогут получить визу в Катар на один месяц без приглашения и одобрения МВД эмирата. Выдавать их будут по прилете в страну за 100 катарских риалов (около $27).

Для получения визы также необходим паспорт, действующий как минимум полгода после прибытия, бронь гостиницы, не менее $1500 и обратный билет, пишет издание.

Напомним, в начале июня, семь государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Мальдивы — разорвали дипломатические отношения с Катаром. Посол Катара в Москве Фахд Аль-Аттый прибыл в министерство иностранных дел России, где встретился с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Они обсудили «кризисную ситуацию» в отношениях между Катаром и арабскими странами.

Кроме того, глава МИД Катара Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Российский министр выразил обеспокоенность тем, что в «арабском мире» появился новый «очаг напряженности».

Вера Юрченко